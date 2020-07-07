海軍陸戰隊操舟預演突擊艇翻覆，造成2死意外，而負責此次訓練任務的楊姓少校，在辦公室樓梯間輕生。對此，吳怡農點出核心的問題，直言我們軍隊的訓練長期以來大多是為了「表演需求」，而每年最大場表演就是漢光演習。

吳怡農在臉書表示，這兩天大家看到海軍陸戰隊失事新聞，對於軍隊的訓練與裝備，想必有很多的疑問：為什麼穿著救生衣仍會溺水（不管水深1.5公尺還是更深）？他們身上的裝備是否符合需求？有沒有水中卸裝和緊急狀況排除的訓練？有沒有戰場急救的訓練、互相救援的能力？但就算訓練精實並符合現實狀況，就算有最好的裝備，只要實施演訓就會有風險，而這是軍隊為保護國家，每天必須付出的代價。

既然有一定的風險，訓練更應該符合現實需求，吳怡農說，我們的弟兄姊妹不應該冒無謂的風險，而這帶出一個核心的問題，國軍首要任務是防衛台灣，為什麼陸戰隊在操演「聯合登陸作戰」，要登陸去哪裡？如他所屬的特戰傘兵，要搭C130運輸機跳去哪裡？預想的任務，無論是奪回外島的歸復作戰，或是模擬敵軍的登陸作戰，是合理的嗎？不是更應該專注於確保每一艘試圖接近台灣的解放軍船艦都無法登陸？

吳怡農直言不諱的說，我們軍隊的訓練，長期以來大多是為了「表演需求」，漢光演習就是每年最大場的表演，與國家防衛作戰可能面臨的真實情境有很大落差，只要順利完成表演、畫面好看，就算是達成任務，但只要操演持續為了作秀，而沒有實際的國防用途，訓練與裝備就不可能完全到位。

吳怡農指出，這是多年來的壞習慣，許多退役將領都曾提醒決定國防政策的政務、文職官員們，每年來看漢光的美軍觀察團，給國防部的檢討報告也都點出這現象，但到現在還沒看到真正的改變，不知道還要浪費多少時間、資源、甚至生命，政府才願意面對這個問題。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)