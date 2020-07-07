小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（7日）財經重點。

【1】台積ADR猛 61美元創新高

外資不計價瘋搶台積電，激勵股價6日收上338元，尤其周一美股早盤台積電ADR大漲逾5％，站上歷史新高的61.6美元，也讓台積電重返歷史新高346元榮耀機率大增。有意思的是，6月以來的波段大漲，意外讓小散戶成為台積電狂飆的最大贏家。

【2】全球股市 牛氣沖天

受到近來經濟指標意外開高，激化市場對全球經濟可望強勁復甦的樂觀預期，全球股市周一全面大漲，亞股在陸港股市暴漲帶動下衝上5個月最高，美股那指再創歷史新高。

【3】６投顧：台股上萬三

全球央行頻寬鬆，資金瘋狗浪湧入台股，在外資認錯回補、內資回流、散戶進場、政府基金搶績效等因素催化下，台股6日大漲207點，站上萬二關卡，第一、統一、元富、群益、富邦、國泰等六大投顧法人看台股今年下半年目標價，蓄勢強攻13,000點關卡。

【4】外資捧台股 6月淨匯入1,200億

台灣股匯強強滾，外資終於6月終止連四月的撤離，轉為淨匯入破千億元新台幣。金管會6日公布最新外資動向，6月單月境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯入約41.35億美元（新台幣1,226億元），創近八個月來最大單月匯入紀錄。外資累計淨匯入金額也重新站上2千億美元大關，來到2,007.34億美元。

【5】華為 全面導入聯發科晶片

由於美國對華為實施禁令，華為海思無法採用美國設備量產晶片，而華為早有備案，智慧型手機開始大量移轉採用聯發科手機晶片平台，今年以來，已有七款智慧型手機採用聯發科的曦力（Helio）4G晶片或天璣（Dimensity）5G晶片，且預期下半年即將推出的5G新機，亦會採用聯發科方案。

(中時電子報)