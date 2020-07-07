國民黨祕書長李乾龍日前在廣播節目中，被問到前主席朱立倫是否在鬥黨主席江啟臣？沒想到李乾龍的回應引發爭議。對此，最近消息傳出有藍營核心人士透露，李說這話就是要緩和黨內壓力。更表示，為保黨主席一職，和前高雄市長韓國瑜聯手推出候選人李眉蓁。

高雄市長補選，國民黨內鬥加劇，因市長補選和議長補選人選問題，高雄巿國民黨議員陳麗娜、吳利成，5日傳出已遞出退出黨團運作聲明。據了解，高雄巿議長補選，國民黨雖假投票產生曾麗燕為參選人，但黨部派與黨團派議員因這期間以來的隔閡加大，造成2人做出退出黨團的決定。

面對黨內排山倒海壓力，國民黨祕書長李乾龍昨在廣播節目《羅友志嗆新聞》中， 國民黨祕書長李乾龍上午表示，議長保衛戰應有8成可以達成，因為議長保不住，市長也不用選了，他跟國民黨主席江啟臣也要走路了。被問到前主席朱立倫是否在鬥黨主席江啟臣？笑說：「明眼人一看就知道他也是有企圖心的人」。

據悉，雖然李乾龍一下節目，即致電朱幕僚解釋，但朱仍很不高興，傳三句簡訊給江啟臣，江隨即回傳簡訊，並公開回應媒體，表示他剛跟朱聯絡過，直指綠營見縫插針、分化的伎倆，不要中計。

對此，據《鏡週刊》報導，藍營一核心人士直言，李乾龍這番談話其實為了疏散黨內逼宮聲浪。當韓遭罷後，江啟臣不顧在地議員反對，推派李眉蓁根本不是意在勝選，而是要和韓聯手卡朱立倫奪黨主席大位。李眉蓁表面上是國民黨市黨部主委莊啟旺推薦，但背後推手是韓國瑜和夫人李佳芬。

(中時電子報)