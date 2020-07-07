前克里夫蘭印地安人老將蓋爾（Brandon Guyer）2016年曾隨隊殺進世界大賽，當時在第七戰還從查普曼（Aroldis Chapman）手中打出帶有打點的安打建功，但時光飛逝，已經一年多沒在大聯盟出賽的他，如今也宣告退役，卸下球員身分。

蓋爾2007年投入選秀會，當時在第五輪被芝加哥小熊選中，但在2010年季後在阿契爾（Chris Archer）交易案中被送往光芒，並在2011年登上大聯盟，生涯唯一一年出賽數超過120場是在2015年，但表現不算亮眼，留下打擊率2成65、8轟、28打點的成績單。

2016年球季，蓋爾單季被觸身球招呼31次，領先全大聯盟，堪稱當年的萬磁王，該年他在8月初被交易至印地安人，並且隨隊殺進世界大賽，其中令人印象最深的是，他在世界大賽第七戰面對查普曼打出帶有1分打點的安打，隨後才有戴維斯（Rajai Davis）驚天動地的兩分砲，但無奈球隊還是在延長賽敗北。

蓋爾在2017至2018年球季的表現也都沒有起色，讓球團決定買斷他的合約，使他成為自由球員，從那之後，雖然蓋爾2019年曾和芝加哥白襪簽下小聯盟合約，但卻未能登上大聯盟舞台。

到了今年賽季，蓋爾和舊金山巨人簽下小聯盟合約，但受到疫情影響，球團在3月份就決定將他釋出，眼看球季將在本月底開打，蓋爾並不打算繼續尋找打球機會，反倒是決定卸下球員身分。

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(中時電子報)