周一美股大漲，美國6月服務業重返擴張，以及對中國經濟復甦的預期提振市場的樂觀情緒，使投資人將美國新冠肺炎疫情確診數激增拋諸腦後。

周一收盤，道瓊工業指數漲459.67點或1.78%，為26,287.03點。標普500指數漲49.71點或1.59%，為3,179.72點。那斯達克指數漲226.02點或2.21%，為10,433.65點。

科技巨頭帶領美股衝高，蘋果、亞馬遜、微軟與谷歌母公司Alphabet漲幅均超過2%。亞馬遜股價首度漲破3,000美元大關。網飛股價亦創歷史新高。由那斯達克100檔最大的非金融成分股所組成的那斯達克100指數大漲2.5%，今年來漲幅已超過21%。

併購交易亦提振美股士氣，巴菲特（Warren Buffett）旗下柏克夏．海瑟威（Berkshire Hathaway）宣布收購道明尼能源公司（Dominion Energy）的天然氣運輸和貯存事業，包括以40億美元現金收購，以及接收57億美元債務在內，總交易金額近100億美元。道明尼能源收跌11%，柏克夏漲2.4%。優步大漲6%，該公司宣布以全股票方式收購美食外送平台Postmates，交易額達26.5億美元。

(時報資訊)