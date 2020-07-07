台股周一（6日）衝上12116點後，已有專家喊明年上看2萬點，甚至3萬點！財信傳媒董事長謝金河表示，今年3月股災大跌時，一位研究波浪理論的好友認為會殺到4千點，反觀國泰投信董座張錫不僅看旺台股10年，最近還說明年有機會到2萬點。老謝驚呼，「這些年敢預測台股會漲到多少點的幾乎絕跡，這個看多，真的需要一點勇氣。」

謝金河在臉書發文表示，專家看投資，多空都有人表述，過去很長時間，台股陷在空頭架構，其間有人預測台股上萬點，也有人說兩萬點，但最後都成為笑談。

他指出，在今年3月全球股市大跌，張錫受訪時說「台股會再旺10年」，同一時間，一位好友傳給他精心研究的波浪理論，從A波、B波到C波，這個線一畫一直跌到4000點，同樣的時空，看法完全不一樣，因此，他對張錫在市場極度恐慌中堅持自己的想法，印象非常深刻。

張錫周五又有新的見解，他認為台股具有三大優勢，除了原有殖利率高的優勢，還加上台幣升值及基本面好，到了2021年基本面回升，搭配資金面發酵，說不定台股會到20000點，甚至30000點！張錫說以前台股本益比到15倍就要小心，20倍就算高點，現在面對史上最低利率環境，台股本益比30倍再小心，40倍才算高，所以今年「拉回就是買點」。

謝金河直呼，「這個看多，真的需要一點勇氣。這些年膽敢預測台股會漲到多少點的幾乎絕跡。」在資金四處延燒下，張錫的觀點很值得參考。

(中時電子報)