台北市知名醫美診所上月才被警方查獲，涉嫌使用未經衛生福利部核准許可的醫療儀器、醫美產品，來牟取不法利益；謝姓負責人被依涉嫌藥事法等罪嫌解送，後以20萬元交保候傳。如今又被正宮控訴，侵占診所、家暴，還與某位女歌手過從甚密。

刑事局日前在謝姓負責人的醫美診所，查獲未經衛生福利部核准輸入許可Ulthera音波拉提超音波儀器、儀器探頭、ELLANSE皮膚植入劑及拉提線材等不良醫療器材（經估算總市值近千萬元），又於三重租屋處查獲胎盤劑及不明藥劑等劣藥。

全案警詢後，依涉嫌藥事法等罪嫌解送至高雄地檢署偵辦，最後命謝姓負責人20萬元交保候傳，昔日醫美大亨淪落成了刑事嫌疑犯。不料一波未平、一波又起，謝姓負責人被正宮指控外遇，還侵占診所，醜事又一樁。

根據《鏡週刊》報導，在美容業小有名氣的正宮哭訴，謝男原本只是攝影師，美容院與診所是聽信對方找來的命理師，因此借名登記在他名下；沒想到2人結婚後，謝男突性情大變，要把她踢走、侵占診所財產。正宮指控，丈夫還與台語歌手林娜過從甚密。

報導還提及，正宮透露，與謝男剛認識的時候，就曾被他硬上因此懷孕、流產；2人結婚後，因謝男說自己不喜歡做愛，所以4年來只有4次性行為，不僅如此，還曾被家暴，打到鼻子都歪了。

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(中時電子報)