向太發長文。（圖／翻攝自向太Tiffany陳嵐微博）

氣質女星郭碧婷去年和向華強兒子向佐在義大利舉行浪漫婚宴，最近媒體直擊郭碧婷懷有6個月身孕，而她先前發文寫下：「是否會悔不當初」，傳因產前憂鬱引發婚變質疑。昨(6日)向太（陳嵐）曬出兒子媳婦合影，分享對愛的定義，指出：「如果一個人能一生寬容對方的缺點，才是真正的感情」，「愛和物質金錢沒有關係，要的只是你這個人」。

媒體先前報導郭碧婷發文：「醒悟的那天總會到來，那時候會茅塞頓開，豁然開朗呢，還是悔不當初，懊悔不已？」又將將微博設置成僅有半年內的發文可見，過去和向佐合影都被隱藏，小倆口疑似吵架。對此，昨向佐發了一張向日葵油畫，並加上17顆愛心，而他和郭碧婷先前被封「葵花夫婦」，疑隔空對郭碧婷表白。

昨向太也發聲，表示：「兩個人在一起，怎樣才算有感情」，「真正的感情，是兩個人在一起時要有一種感覺，一種『親切感』，男人可以不英俊，女人可以不漂亮，但是彼此看著順眼，彼此感到親切，就像親人一樣，在對方面前都能徹底地放鬆，願意敞開心扉，願意暴露自己的脆弱，願意暴露自己的缺點，而不必擔心對方輕視和嘲笑」。

向太更說：「因為，愛一個人的優點很容易，寬容一個人的缺點卻很難。如果一個人能一生寬容對方的缺點，才是真正的感情」，又表示只有那個最能寬容自己的人，才是最愛自己的人，又說愛是雙向的，跟物質金錢無關，並配上她與向華強、向佐與郭碧婷合影，間接回應最近婚變話題。

(中時電子報)