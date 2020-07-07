國巨(2327)及奇力新(2456)公布6月合併營收，其中國巨6月合併營收為45.4億元，月增1.2%，為108年1月以來新高，奇力新6月合併營收為14.52億元，月減1.43%，儘管下半年電子產業透明度不高，國巨因正式納入基美(KEMET)營收，法人預估，國巨第3季營收可望再攀高。

由於中國廠區復工及產能利用率已逐漸改善，且客戶訂單需求穩健，國巨6月合併營收為45.4億元，較上月增加1.2%，較去年同月增加48%，為108年1月以來新高，累計第2季度合併營收為134.67億元，較上季增加34.4%，較去年同期增加40.6%，為6季以來新高；累計1到6月合併營收為234.87億元，較去年同期增加12%。

國巨表示，公司營運及客戶訂單出貨正常，中國廠區的產能回復漸趨穩定，並逐步調整成品庫存水位偏低的情況，以能提升服務品質及滿足客戶需求，然因全球的疫情尚未舒緩且不確定性高，公司仍審慎應對業績及營運展望。

奇力新集團6月合併營收為14.52億元，較上月小幅下降1.43%，較去年同月成長8.64%，累計上半年合併營收為81.19億元，較去年同期成長5.25%。

奇力新表示，6月雖因端午連假與客戶年中盤點延後拉貨，致使集團營收微幅月減，但仍優於去年同月。

就產品別來看，在電感產品方面，由於教育與電競筆電、Molding系列產品之訂單與出貨動能持續向上，整體營收較去年顯著成長；在電阻產品部分，6月出貨強勁，業績再創今年新高；至於磁性材料產品因新客戶之經營已見成效，下半年出貨動能可望提升。

電子產業第3季傳統旺季不旺疑慮攀升，國巨因正式納入基美營收，法人預估，國巨第3季營收可望再攀升，而奇力新則表示，由於5G市場相關產品出貨將逐漸上揚，集團會作好必要布局準備，以因應後續新市場需求。

(時報資訊)