中磊(5388)受惠訂單遞延及市場需求增溫，6月營收雙增加，創下歷史次高紀錄。

中磊6月營收為36.3億元，較去年同期營收25.2億元，大幅成長44%，亦較5月營收成長19%，受惠於訂單遞延及市場需求增溫，中磊6月營收創下公司歷史次高紀錄。

中磊累計第二季合併營收達92.5億元，較去年同期營收67億元，年增38%，亦較第一季季營收成長36%，累計前6月份營收為160.5億元，相較於去年同期營收131.8億元，年成長達22%。

展望整體景氣，中磊指出，疫情改變全球經濟活動，遠距辦公及視訊會議帶動資料傳輸量倍增，加速頻寬升級趨勢，光纖接取設備、DOCSIS 3.x設備等寬頻產品市場需求良好。中磊發揮異地備援生產機制，以多元製造據點彈性滿足客戶需求，整體產能已恢復正常水位，電信市占率進一步提升。迎接5G行動新紀元，中磊持續投入新技術領域研發，包括商用網通設備、新世代小型基地台及智慧物聯網應用等貢獻將陸續發酵。同時，中磊加速全球布局，成功進軍拉丁美洲、印度及東南亞等新興市場，整體營運成長可期。

(時報資訊)