Pchome24h今天開賣中衛口罩，有少見的麥飯石灰、海芋黃。(翻攝自Pchome24h網站)

國外新冠肺炎疫情遲遲未降溫，防疫仍不能大意！Pchome24h今天開賣大家最喜歡的中衛口罩，一次釋出櫻花粉、天空藍、3D立體酷黑以及少見的麥飯石灰、海芋黃5種顏色，兒童款醫療口罩粉、藍2色，以及台灣製造的MOTEX 摩戴舒口罩。Pchome24h表示開賣時間會在三小時前公告在網站上，每人限購1組。另外Yahoo奇摩購物中心今早11點也開賣中衛口罩，各通路販售細節《中時電子報》為您整理如下。

●Pchome24h

今天(7/7)開賣中衛口罩，成人款有櫻花粉、天空藍、麥飯石灰、海芋黃，1盒50片，2入組售價600元；3D立體酷黑1盒入50片，售價499元；兒童款粉小兔、藍胖達共2色，1盒30片，2入組售價520元，以及MOTEX 摩戴舒口罩，每人限購一組，開賣時間會在三小時前網站公告。

●Yahoo奇摩購物中心

今（7/7）早上11點開賣中衛成人和兒童口罩，成人有粉、藍、酷黑，盒裝50入，售價300元；兒童則有粉小兔款及藍胖達款2種顏色，盒裝30入，售價260元，另也有匠心、摩戴舒醫療口罩可買，每人限購1盒。

●屈臣氏

屈臣氏表示，周五(7/10)屈臣氏網站將再釋出1800盒中衛口罩，有櫻花粉、天空藍、酷黑3種顏色，一盒50片售價300元。

●康是美

每周五固定釋出200萬片台灣製造的恒大醫用口罩，一盒50片售價299元，每人限購一盒。

●寶雅

寶雅開賣萊潔丹寧玫瑰色口罩，全台限量5000盒，目前全省門市皆已到貨，每人限購一盒。

●丁丁藥局

網路商店有販售優衛醫用口罩，盒裝50入，售價299元。

●小三美日

販售台灣優紙醫療用口罩，單盒50入，顏色隨機出貨，售價289元，另也有搭配其他防疫產品的組合，售價依組盒不同。

●大樹藥局

大樹藥局將陸續進10種顏色口罩，包括松石綠、淡橙橘、曜石黑、丹寧藍、夜霓紫、薰衣草紫、冰河藍、丹寧玫瑰、海洋藍和軍墨綠，開賣時間以官方公告為準。

(中時電子報)