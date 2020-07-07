近來工業金屬銅的價格大幅反彈，然而疫情不確定性恐衝擊市場需求，加上疫情影響南美礦場生產速度，分析師對銅價展望看法謹慎。

倫敦金屬交易所（LME）3個月期銅在6月底升破每公噸6,000美元大關，較3月的低點4,626.5美元大幅反彈。

能源顧問公司Wood Mackenzie分析師喬安尼德斯（Eleni Joannides）表示，隨著經濟和工業活動回復，預估2020年下半年銅礦需求將回升，然而經濟復原的程度也會影響銅礦需求。

(工商 )