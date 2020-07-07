銅價大幅反彈 惟分析師看法謹慎 09:002020/07/07 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近來工業金屬銅的價格大幅反彈，然而疫情不確定性恐衝擊市場需求，加上疫情影響南美礦場生產速度，分析師對銅價展望看法謹慎。 倫敦金屬交易所（LME）3個月期銅在6月底升破每公噸6,000美元大關，較3月的低點4,626.5美元大幅反彈。 能源顧問公司Wood Mackenzie分析師喬安尼德斯（Eleni Joannides）表示，隨著經濟和工業活動回復，預估2020年下半年銅礦需求將回升，然而經濟復原的程度也會影響銅礦需求。 (工商 ) #銅價 #謹慎 #銅礦 #大幅 #看法 也許您會感興趣 財經熱門新聞 12682別怕？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 華為 全面導入聯發科晶片 - 財經要聞 - 工商時報 滿手現金的巴菲特終於出手了 這一次看上天然氣運輸公司 - 財經 1分鐘讀財經》台積電ADR逆天暴漲 重登346元快了 - 財經 台塑四寶年度調薪 王文淵今與工會協商 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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