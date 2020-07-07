群益金融集團重申，2020年下半年台股有望挑戰13,000點！全球央行積極撒幣救市，促成市場資金面寬鬆，加以美國大選政策利多支撐，群益投顧董事長蔡明彥指出，2020年台股最壞情況已過，下半年可望緩步復甦，指數上看13,000點看法不變，預計落在第三季末、第四季初機率居高。

綜觀國際股市，儘管今年遇新冠病毒逆風，惟科技類股漲勢剽悍，那斯達克指數攻上萬點，主因全球正處於低利環境，且科技業受疫情衝擊較小，因而吸引買盤敲進，隨著美股率先表態走高，台股有機會同步連動。

面對市場對經濟展望諸多揣測，如U、V或L型等看法紛雜，蔡明彥分析，金融市場多呈波段震盪的N或W型，台股史上高點12,682點僅為歷史軌跡，無須過度在意，今年指數上攻動能源自全球科技業高成長、低利率環境，資金行情由中小型股點火，成長股漲勢又優於大盤與權值股。

群益投顧表示，下半年宜聚焦需求成長科技股，包括高階半導體、AI、IC設計、網購、線上服務、伺服器、零組件、遊戲機、WFH、PCB、MLCC及5G商機。整體而言，在技術面、資金面、政策面、籌碼面都偏多的情況下，指數高檔震盪之際，可尋求低接法人概念股的機會，且不建議做空指數。

至於今年傳產業展望，群益投顧認為，在新冠疫情趨於緩和的情況下，可留意利基型和低基期產業回溫趨勢，同時看好生技、餐飲、運動、汽車、原物料、金融等六大類股。

(工商 )