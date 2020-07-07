〈脆皮雞〉是觀察一家粵菜餐廳廚藝團隊基本功的「指標菜」，〈享鮮〉的這道菜不俗。（圖／姚舜）

〈享鮮〉的〈火腿焗燒餅〉每份3個150元，燒餅內餡是三星蔥、家鄉肉和北菇。（圖／姚舜）

又有企業大老闆合資開設高級中餐廳！由電子科技、金融、建築與百貨通路業知名企業老闆集資6000萬元，投資設立的「享鮮餐廳股份有限公司」，先在台北市市民大道三段開設首家〈享鮮餐廳〉後，現又在南港中信金融園區B棟開設二店，在深受到新冠肺炎疫情干擾的外食餐飲市場中，此開店手筆與展店速度展現「大老闆們出手就是不一樣」的實力。

〈享鮮〉的〈一品烏參〉是在遼參內鑲了豬肉、蝦米和香菇，位上每份500元，比在飯店便宜許多。（圖／姚舜）

〈享鮮〉的〈蟹白蛋白炒官燕〉，是以手拆的蟹肉搭配發好的燕窩，以雞汁乾炒，每碗的燕窩有1.5兩。（圖／姚舜）

除了下正統粵菜，〈享鮮〉菜單上也有些跨菜系演繹的佳餚，〈叻沙龍蝦〉就是以南洋叻沙醬為以蒸熟的印尼小龍蝦提味。（圖／姚舜）

〈享鮮〉的〈朵椒筍殼魚〉是以自家發酵的朵椒烹製，魚肉肉質細嫩。（圖／姚舜）

一份3顆150元的〈紫薯鹹水餃〉，是以雞腿肉、燒肉、韭黃和貢菜為內餡，外皮則是用糯米漿和紫薯粉製成。（圖／姚舜）

〈享鮮〉的〈牛雙寶〉是將牛筋與牛肚先清蒸後，再拌用沙茶、麻油與紅油調味的醬汁提味。（圖／姚舜）

〈享鮮〉的個人份〈佛跳牆〉，雞湯內有美國烏參、蹄筋、北菇、鮑魚、栗子、雞腿肉和蒜頭。（圖／姚舜）

〈享鮮〉的〈黑蒜雞湯〉，內有黑蒜、白蒜、蛤蜊和雞腿肉，湯汁喝來鮮甜回甘。（圖／姚舜）

〈享鮮〉的〈紅麴排骨〉，作法源於昔日酒家菜，是一道愈嚼愈香、愈吃愈想吃的菜。（圖／姚舜）

〈享鮮荷葉飯〉的配料有蝦仁、叉燒丁、雞肉丁、豬肉丁、瑤柱、冬菇、蘆筍與蓮子，飯中並加了鵝掌汁提味。（圖／姚舜）

位在市民大道三道的〈享鮮餐廳〉，除有8間包廂，開放式小吃區有14張桌，空間？敞。（圖／姚舜）

〈享鮮餐廳〉市民大道旗艦店最大的包廂，宛如私人會所，視廳影音設備齊全。（圖／姚舜）

〈享鮮〉餐廳總廚陳黃傳（右）曾在〈馥園〉與〈吉品海鮮〉掌杓， 兼擅各菜系料理特長。（圖／姚舜）

享鮮餐廳股份有限公司由永豐金證券控前承銷部主管戴家偉任董事長，股東成員還包括華晶科技獨董黃錦煌、台翰精密科技董事長楊劍平、、瑞展產經研究公司董事長陳忠瑞、璞永建設董事長楊岳虎、特力屋董事李麗秋等，多數都是上市櫃企業負責人或高階主管。這些「檯面上人物」進軍餐飲業消息傳出後，又引來更多企業聞人要求投資參與，〈享鮮〉資本額也從開始設定的4500萬元增加到6000萬元，投資團隊希望藉充足銀彈鼓勵經營團隊「好好做，不要煩惱其它事」，展現「絕非玩票」雄心企圖。

〈享鮮〉餐廳主攻粵菜港點，菜單上並有川、滬與台菜可以選擇，開在台北市市民大道三段的第一家店，斥資4500萬元投資裝潢與採購設備，占地440坪，開放用餐區有14張桌，另有8間包廂，每間可接待4位至24位賓客用餐，最大的一間更宛如私廚，除有大桌，更有視聽影音設備。

將於7月中旬正式營運的〈享鮮〉南港店，占地230坪、開放式小吃區有30桌，並也規畫有7間獨立包廂。在土地租金昂貴的台北都會市區罕見在同一層樓面有如此坪數規格的獨立餐廳。新餐廳開始營業後，除南港附近居民可就近打牙祭，也為位在當地的公司行號提供了全新的餐宴酬酢新選擇。

〈享鮮〉一店在今年農曆年前開始低調試營運，啼聲初試、生意不惡，未料不久後新冠肺炎疫情爆發，全台外食餐飲市場「大當機」，不少餐廳甚至熄燈歇業，就此退出市場。惟〈享鮮〉股東實力雄厚且「對後市深具信心」，為力挺餐廳並照顧員工，不僅防疫情間未裁員、也未減薪，更相繼捧場消費。

5月中，國內疫情趨緩，〈享鮮〉股東群更集資一口氣向餐廳下訂購買8000多國便當，送給第一線防疫醫護人員，此「義行善舉」，既是公益，也照顧了員工生計，讓餐廳繼續有現金流維持營運。只是，大老闆們低調也沒想沽名，餐廳也未聲張宣傳，所以沒有人知道。為善不欲人知，莫此為甚。

〈享鮮〉的廚藝團隊成員都頗有資歷，總廚陳黃傳曾是〈吉品海鮮餐廳〉總廚，更早之前並在上個世紀台北高檔餐廳〈馥園〉掌杓，且曾隨著〈馥園〉老闆「楊大姐」楊淑貞赴上海開疆闢土，所以除粵菜海鮮外，也兼擅中華料理各菜系特質。所以〈享鮮〉菜單上的菜餚，有傳統、也有創新，有應酬大菜、也有家常小炒，選擇多樣、豐儉由人。

大老闆投資開餐廳，當然多少有將之當成「自己招待客人的會所」成分，所以除空間裝潢與服務不能隨便，且食材用料也得講究，否則「有失體面」。企業家為打拚事業，人生上半場多是「用健康拚財富」，等到事業有成後則開始「用財富換健康」。所以，從古至今，企業家投資開設餐廳無論中西餐或日本料理，都有一共同特色是：菜餚都很養生健康。〈享鮮〉也不例外。

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