為刺激消費振興經濟,行政院推出「振興三倍券」,每人用1000元現金換3000元券。不只台灣,遠在歐洲的英國也將發放消費券刺激經濟,預計每個成人可領約18000台幣、兒童約9000元的兌換券,讓許多網友直呼羨慕!

據英國《衛報》報導,因新冠肺炎蔓延,英國經濟深受重創。決議基金會智庫(the Resolution Foundation thinktank)有鑑於大陸、台灣發送消費券刺激消費的成功案例,現正和英國財政部研商發消費券的計畫,預計成年人發放500英鎊(約18000元台幣),兒童發放250英鎊(約9000元台幣)的兌換券(voucher),可用在某些產業上,如餐旅業或是「面對面」零售業,但不包括網路購物(the vouchers could only be spent in certain sectors, such as hospitality and “face to face” retail, as opposed to online.)。

對此,批踢踢網友表示,「反觀」、「台灣2000還要先消費1000哦,棒不棒啊?」、「台灣的9倍!!!反觀」、「台灣人還要先拿一千去換三千的破券,台灣價值啊」!但也有網友表示,「直接比數字的還有腦子嗎?你以為消費水準一樣?一個炸魚薯條要台幣將近500塊,你覺得還能直接比較?」、「疫情狀況不同、物價不同,反觀屁喔」、「500英鎊在英國可以活多久」?

