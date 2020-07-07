為刺激消費振興經濟，行政院推出「振興三倍券」，每人用1000元現金換3000元券。不只台灣，遠在歐洲的英國也將發放消費券刺激經濟，預計每個成人可領約18000台幣、兒童約9000元的兌換券，讓許多網友直呼羨慕！

據英國《衛報》報導，因新冠肺炎蔓延，英國經濟深受重創。決議基金會智庫（the Resolution Foundation thinktank）有鑑於大陸、台灣發送消費券刺激消費的成功案例，現正和英國財政部研商發消費券的計畫，預計成年人發放500英鎊（約18000元台幣），兒童發放250英鎊（約9000元台幣）的兌換券（voucher），可用在某些產業上，如餐旅業或是「面對面」零售業，但不包括網路購物（the vouchers could only be spent in certain sectors, such as hospitality and “face to face” retail, as opposed to online.）。

對此，批踢踢網友表示，「反觀」、「台灣2000還要先消費1000哦，棒不棒啊？」、「台灣的9倍！！！反觀」、「台灣人還要先拿一千去換三千的破券，台灣價值啊」！但也有網友表示，「直接比數字的還有腦子嗎？你以為消費水準一樣？一個炸魚薯條要台幣將近500塊，你覺得還能直接比較？」、「疫情狀況不同、物價不同，反觀屁喔」、「500英鎊在英國可以活多久」？

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)