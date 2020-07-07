台北市長柯文哲昨痛批中央政府只會打著「防疫、紓困、振興」口號，但這是國家戰略錯誤，應是「防疫、紓困、轉型」，因台灣的經濟就像「瑞凡」一樣，已無法再回去。對此，財信傳媒董事長謝金河則斷言，未來的世界經濟，不是U，也不是L，而是Y型。

謝金河在臉書指出，一場疫情把世界經濟大打大亂，很多產業慘不忍睹，但很多產業乘勢而起，這場肺炎疫情又是一次產業生態重組的分水嶺。他說疫情重創全球經濟，各國政府全力灌水救經濟，美國貨幣供給已達18.4兆美元，中國也祭出兩融鬆綁，迎接健康牛，深滬股市大漲，市值超過10兆美元，港版國安法通過，香港恆生指數在4個交易日大漲2038點。資本市場與實體經濟脫勾，令人擔憂。

很多人面對疫情重創下的經濟都憂心不已！謝金河提及，連非經濟專業的柯文哲都說「台灣經濟回不去了！」謝說這也是事實，每一個重大事件，都會重塑產業新生態，張忠謀說，疫情改變人類生活方式，也改變人類的工作型態，這次肺炎疫情加速數位轉型，平台經濟，訂閱經濟，電子商務活動成了主流，Apple，Amazon，微軟，Tesla的奔馳，代表贏家贏得愈多，這兩天，台灣的富邦媒體科技跑到815元，這是新時代降臨，有人奔馳，有人殞沒。

謝金河表示，有人說，疫情重創實體經濟，未來經濟型態會是長長的L型，或者是底型很長的U型，「我的看法是未來世界經濟是Y型，有人奔馳，有人掉隊垂涙！」

(中時電子報)