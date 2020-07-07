嵌入式系統人工智慧（AI，Artificial Intelligence）軟體開發商Cartesiam推出針對STM32開發板優化的新版NanoEdge AI Studio軟體工具。STM32是橫跨多重電子應用領域的全球領先半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，ST）開發之市場領先的微控制器。

Cartesiam的NanoEdge AI Studio開發環境消除了傳統的AI開發障礙，並針對缺乏機器學習專業資源的企業而設計。新版本讓任何嵌入式開發者都可以利用STM32微控制器快速開發強大的AI解決方案。在其諸多優化功能中，還可直接透過STM32的串列／USB連接埠和Cartesiam加強版自動資料符合性檢查和品質驗證工具在NanoEdge AI Studio中記錄現場資料。

Cartesiam開發的NanoEdge AI Studio是一款簡便好用的軟體工具，讓系統設計人員可以利用低功耗ArmR微控制器，將機器學習演算法直接整合到連網裝置、家電、工業機床等各種產品設備，整個過程快速、輕鬆，成本效益高。該軟體讓設備能夠學習正常行為，檢測該行為的任何變化，即使在複雜的雜訊很大的環境中也能發現異常行為。

新版提供一個新硬體平台選項，讓開發者可以直接選擇意法半導體的Nucleo-F401RE 或 Nucleo-L432KC開發板。在選擇這些板子後，使用者可以解鎖設計流程的最後一步，並下載可在所選硬體平台上的自訂機器學習函式庫。

意法半導體AI解決方案經理Miguel Castro表示，ST微控制器的使用者不僅可以從Cartesiam解決方案中受益，而且還能繼續使用已經習慣的電路板生態系統和開發環境。透過為ST的神經網路開發環境STM32Cube.AI增加一個簡易的機器學習函式庫產生功能，NanoEdge AI Studio讓我們的AI解決方案更加完善。ST開發板是在經濟之低功耗微控制器上開發下一代智慧產品的理想平台。

Cartesiam的執行長Joel Rubino則表示，自2月推出以來，NanoEdge AI Studio已被世界各大洲的各種規模之企業用於開發預測性維護、詐欺偵測和智慧安全解決方案。為特定的STM32板專門量身訂製，新版NanoEdge AI Studio將為我們的客戶開發測試新的配套設備以及內部預測性維護子系統，提供一個可靠的軟硬體平台。

(工商 )