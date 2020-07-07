記憶體模組廠威剛（3260）第二季營收倒吃甘蔗！受惠固態硬碟（SSD）及個人電腦需求不減，威剛公告6月合併營收攀升至27.3億元，累計第二季合併營收為73.32億元，創下近七季度以來新高，並交出年增率達32％成長佳績，其中6月合併營收續強，也為近22個月以來單月營收次高。

威剛表示，雖然全球經濟活動受疫情干擾，但在家工作及遠距教學的新生活型態，讓第二季記憶體需求不減反增，包括DRAM模組及SSD的備貨動能逐月向上，6月SSD產品營收也續創歷史新高達9.66億元，較去年同期成長近七成。

分析威剛6月營收結構，DRAM產品營收達13.85億元，營收貢獻為50.72％；位居第二大產品線的SSD營收占比為35.4％，不僅是連續第二個月營收比重站穩35％以上，單月產品營收持續朝10億元大關邁進。

累計威剛今年第二季合併營收為73.32億元，季增2.04％，年增31.61％；DRAM產品營收貢獻為52.31％，SSD營收占33.08％，記憶卡、隨身碟與其他產品線為14.61％。今年上半年合併營收達145.17億元，年增21.19％；其中DRAM營收約48.93％，SSD營收比重32.17％，記憶卡、隨身碟與其他產品線為18.9％。

(工商 )