奇景光電（納斯達克代號：HIMX）今（6）日提前公布自結2020年第二季合併財務報表，營收、毛利率及每ADS盈餘，均優於5月7日法說會預估。

奇景2020年第二季營收為1 億8,700萬美元（約新台幣55億9,800萬元），較上一季增加1.3％，優於原先法說會預估第二季營收較上一季小跌5％以內。

2020年第二季毛利率約為21.0％，優於原先法說會預估毛利率介於20.2％至20.6％。

2020年第二季每ADS盈餘預計約為0.8美分（約新台幣0.24元），優於原先法說會預估每ADS損益在淨損0.5美分至1.5美分之間（約新台幣-0.15至-0.45元）。

未扣除股票酬勞費用及購併相關費用的影響，2020年第二季每ADS盈餘預計約為1.0美分（約新台幣0.30元），優於原先法說會預估每ADS損益在淨損0.3美分至1.3美分之間（約新台幣-0.09至-0.39元）。

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