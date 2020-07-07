大聯盟官方今（7日）釋出縮短球季的賽程，但當中的安排卻會使部分球隊感到不滿，像是波士頓紅襪今年將與紐約洋基交手10場比賽，但卻有7戰要在洋基球場打，讓《Masslive.com》記者克里斯（Chris Cotillo）在推特上直言，這是一個不平衡的賽程。

根據先前的報導，大聯盟為了減少飛行時數，同分區的球隊將會被安排多打比賽，像是紅襪就必須和美聯東區其他球隊各打10場比賽，不過這同時延伸出一些問題，雖然紅襪與巴爾的摩金鶯的10次交手中，有6場比賽在芬威球場進行，但他們與洋基的交手中，卻必須作客紐約打7戰。

大聯盟官方公開賽程後，《Masslive.com》記者克里斯便在推特上發文高喊不公平，他說：「我的意思是，這是一個不平衡的賽程表，每個分區均分為6/4或 7/3，紅襪在與洋基的配對上運氣不佳，但這就是史無前例的人生。」

根據大聯盟官方釋出的賽程，會有4支球隊、2個對戰組合將在23日、全國轉播下提前開打，分別是洋基對上華盛頓國民、舊金山巨人對決洛杉磯道奇。

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(中時電子報)