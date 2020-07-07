美國電動車大廠特斯拉上季交車量遠超出市場預期，再獲投銀JMP Securities調升目標價，激勵周一股價飆漲13.48%，收在1,371.58美元，再創歷史新高，其股票市值激增300億美元，僅單日市值增加的部分就超過福特汽車的整體市值（250億美元）。

特斯拉近來備受華爾街看好，股價已連漲5個交易日，累計上漲逾40%，目前市值已達2450億美元，持續擴大其榮登全球身價最高汽車製造商的領先優勢。

JMP Securities分析師Joseph Osha將特斯拉的目標價由1,050美元上修至1,500美元，並預測特斯拉全年營收可能在2025年以前達到1000億美元。

特斯拉上周四公布第二季交付的電動車達9.06萬輛，較前一季增加2.5%，並遠超出市場預期的7.4萬輛，強化投資人對特斯拉第二季獲利的樂觀預期，這將成為特斯拉成立以來第一次連續4個季度實現獲利。

Wedbush分析師Dan Ives隨即將特斯拉目標價從1,250美元調升至2,000美元，是華爾街最樂觀的預期之一。摩根大通也在特斯拉公布上季交車成績後，將特斯拉目標價由275美元調升至295美元。德銀將特斯拉目標價由900美元調升至1,000美元。市場對特斯拉股價的預測中值為675美元。

(時報資訊)