國民黨遭罷韓重擊，又面臨議長補選內部出現分歧，動盪不斷，祕書長李乾龍說重話，若沒穩住高雄議長，那他和江啟臣就要走路，更露透朱立倫「有企圖心」，雖江啟臣公開澄清是綠營見縫插針、分化的伎倆，但傳出其實江啟臣藉力推李眉蓁出線投入高雄補選，拉攏韓國瑜，力保黨主席之位。

據《鏡週刊》報導，江啟臣接任黨主席後，國民黨屢遭重挫，已失去領導威信，黨內反江派、青壯派逐漸往朱立倫靠攏，知情人士指出，以侯友宜為首的縣市首長考量連任選戰，擬與朱結盟挺他選下一任黨主席。

韓國瑜雖遭罷免解職，據週刊調查，這段期間韓國瑜仍與江啟臣密切聯繫，且韓遭解職後不採法律戰讓江啟臣鬆了口氣，挺江人士建議可「聯韓制朱」，因此藍營也開始上演韓江朱三國演義戲碼，江韓結盟，對抗勢力最強的朱立倫。

週刊報導提到，根據罷韓前藍營內部民調顯示，韓國瑜在中間選民及黨內支持度皆下滑，當初為挺韓選黨主席的韓粉也紛紛退黨，若韓國瑜明年要角逐黨主席並不樂觀，這樣看來，朱立倫要問鼎黨主席已無懸念，目前唯一變數則要看韓國瑜動向為何了。

(中時電子報)