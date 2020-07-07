美股那斯達克指數再創新高，台積電ADR更飆漲逾5.5%，帶動台股7日開盤大漲逾130點、突破今年1月3日高點12197點及12200點整數大關，早盤最高來到12249.95點，創下30年來新高。不過，隨後漲多的生技股賣壓湧現，指數漲勢收歛。

陸股飆升至兩年多新高、引發市場樂觀情緒的激勵，美股7月6日在金融、科技類股的帶動下全面跳高，其中那斯達克指數、費城半導體指數更刷新歷史收盤新高紀錄。

道瓊工業平均指數7月6日上漲1.78％（459.67點）、收26,287.03點，創6月16日以來收盤新高。那斯達克指數上漲2.21％（226.02點）、收10,433.65點。

元富投顧指出，市場資金充沛，尤其台灣在外資回補、台幣升值，熱錢持續流入情況下，指數已回到武漢肺炎疫情前高點，未來持續觀察美股走勢，倘若一直到11月美國大選前，美股保持多頭格局，多項經濟數據也逐漸轉好，台股有機會挑戰12,682歷史新高，目前各類股依然維持輪漲格局，成交雖然熱絡，但還不到全面失控情況，利用震盪做換股偏多操作。

(中時電子報)