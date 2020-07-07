60多歲林先生2年前右肩痠痛當成頸椎退化合併五十肩治療，卻不見改善，甚至出現右手抖、動作變慢、睡不安穩且寫字不靈活，醫師診斷疑似巴金森氏症，藥物治療後已明顯改善。奇美醫學中心神經內科主治醫師李佳維說，巴金森氏症致病可能部份源自腸道，前兆包括手抖、肢體僵硬及便秘，呼籲及早就診治療。

李佳維指出，林先生初次就診一坐下，放在膝蓋的右手指微微顫抖，經仔細詢問，陪診的林太太稱丈夫反應、動作變慢，跟以前不一樣，睡眠不安穩，寫字也不太靈活，評估後疑似是巴金森氏病，給予藥物治療，林先生肩膀緊繃酸痛好了很多，右手抖動也改善很多。

巴金森病是僅次於失智症第二常見神經退化性疾病，起因於大腦控制精細動作的基底核當中多巴胺神經元退化所造成。他說，人們對於巴金森病印象侷限於典型運動功能障礙，例如肢體顫抖、肢體僵硬、動作緩慢、步態不穩。但在這些症狀出現前，可能已有長期便秘、疲倦、憂鬱、焦慮、失眠等非運動功能障礙問題。

他說，病人在確診前通常已跑過諸多科別，像是腸胃科、身心科、復健科、骨科等，也有可能因肢體僵硬誤為五十肩或頸椎退化而延遲確診。

現代科學證實「腸腦軸(Gut-brain axis)」存在，證實腸道和腦部之間有雙向溝通管道，腸道的菌落會影響腦部運作。有一假說認為巴金森病因是由於人體接觸環境毒素後，先造成嗅覺和腸道神經退化，再由支配腸胃道的神經往大腦蔓延，進而影響腦部運作，此假說應證之前所提，巴金森病人在有動作障礙症狀前，常有便秘困擾。

李佳維呼籲，巴金森診斷及治療需要長期固定跟醫師配合，切莫因為焦慮而到處求診，恐造成醫師無法調整藥物，並呼籲早期發現早期治療，減緩症狀，以擁有較好生活品質。

(中時 )