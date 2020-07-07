巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）驚傳出現高燒38度等新冠肺炎症狀，他已在當地時間6日進行病毒檢測以及肺部檢查。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）驚傳發高燒至攝氏38度，當地時間6日他戴著口罩告訴聚集在總統府外的支持民眾，自己剛做完新冠病毒檢測，「肺部很乾淨，一切都好」，不過也警告民眾不要靠近他。

上周，巴西總統波索納洛驚傳出現包括高燒38度等新冠肺炎症狀，並且開始服用抗瘧疾藥物羥氯奎寧（Hydroxychloroquine），美國有線電視新聞網（CNN）報導，波索納洛周一赴醫院進行病毒檢測，同時一併檢查了肺部。

波索納洛在總統府外告訴支持群眾，「我剛從醫院回來，我做了肺部檢查，我的肺部很乾淨，好嗎？我也去做了新冠病毒檢測，但是一切都很OK。」

CNN指出，波索納洛是戴著口罩向支持群眾說明，不過他也警告民眾不要靠他太近，「你們不能靠我太近，好嗎？這是對所有人的建議。」

當被媒體問及波索納洛是否有發燒時，巴西總統府發言人麥塞多（Cintia Macedo）回應「沒有接獲相關資訊」，「我們現階段不證實這項訊息」，回答相當模稜兩可。

巴西《聖保羅頁報》（Folha de S.Paulo）報導，波索納洛的新冠病毒檢測結果預計當地時間7日出爐。

CNN日前報導，在結束訪美行程、多名隨行官員確診新冠肺炎後，波索納洛於3月12至17日期間共進行了3次病毒檢測，檢測結果均呈現陰性。

巴西是全球疫情第二嚴重的國家，僅次於美國，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至7日上午9時，巴西確診病例超過162萬例，逾6.5萬人喪命。

儘管疫情嚴峻，波索納洛仍無視公衛專家建議，不甩防疫社交距離政策，持續未戴口罩出席大型造勢活動，並且和支持者擁抱，甚至鼓勵重啟經濟活動。

(中時電子報)