受到港版國安法的影響，如谷歌、臉書、推特等美國知名平台公司在6日表示，將暫停處理香港政府索取用戶數據的請求。

路透報導，臉書的聲明表示，目前「暫停」對其所有服務的檢視，等候對港版國安法的進一步評估。谷歌、推特也稱，在上周國安法生效後，立即暫停了香港當局對於檢視其數據的要求。

蘋果則表示，並未收到香港政府有關用戶內容的直接要求。但該公司要求香港有關部門根據美國-香港法律援助條約提交申請。

(工商 )