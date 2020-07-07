榮成（1909）、寶隆（1906）雙雙公布6月營收，明顯疫後復甦有感！榮成6月營收35.34億元，年減幅度收斂至5.79％，隨著銷量逐漸回到去年同期疫前水準，加上大陸工紙價格上揚約3％，讓榮成6月及上半年都成功保住獲利，自結稅前淨利7,723萬元，合併每股稅前盈餘為0.06元，累計上半年合併每股稅前盈餘0.01元。

主要代銷榮成台灣二林廠工紙外銷的寶隆，6月營收1.15億元、年增26.01％，累計前6個月營收6.88億元、年增4.39％。

榮成表示，6月大陸廢紙價格上漲約8％，工紙價格上漲約3％，明顯感受到市場需求增加，榮成產能利用率也漸入佳境，預估下半年會比上半年好，第四季進入傳統消費旺季，業績會更好。

榮成在大陸有3座造紙廠、6座包裝廠、28座廢紙環保站，目前全數復工，台灣有1座造紙廠、5座包裝廠、4座廢紙環保站，助攻兩岸與東南亞市場。法人認為，隨大陸工廠復工，庫存回補潮持續，搭配工紙價格上漲，可望逐月改善榮成獲利表現。

榮成6月營收35.34億元、年減5.79％，累計前6月營收166.3億元、年減28.32％，自結6月合併稅前利益7,505萬元，稅前淨利歸屬母公司7,723萬元，合併稅前EPS為0.06元；累計前6個月合併稅前利益1,318萬元，稅前淨利歸屬於母公司業主1,641萬元，累計前6個月合併稅前EPS為0.01元。

(工商 )