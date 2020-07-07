高雄市長補選，國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁今（7日）今到大社果菜市場拜票，談到民進黨的陳其邁提出校園裝冷氣政見，李眉蓁直言那陳其邁也不是「韓國瑜2.0」！

陳其邁6日提出「班班有冷氣」政見，對此，李眉蓁今接受訪問表示，大家都說她是「韓國瑜2.0」，所以陳其邁也是「韓國瑜2.0」，大家都是「韓國瑜2.0」。

(中時電子報)