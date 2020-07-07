台虹(8039)公佈6月合併營業收入為7.23億元，較上月成長19.81%，看好高頻相關需求，台虹在高雄廠擴建LCP產線，目前機台設備已進廠裝機，預計7月底試車，隨著蘋果等新機拉貨啟動，台虹總經理顏志明表示，今年第3季會優於第2季，下半年業績將優於上半年，全年業績可望較去年成長。

台虹主要產品為軟性銅箔基板及保護膠片，主要廠區在台灣高雄，公司亦於大陸南通興建新廠，由於5月部分訂單遞延至6月出貨，台虹科技6月合併營收為7.23億元，月增19.81%，年成長4.1%，其中電子材料事業營收為7.04億元，較上月成長19.49%，較去年同期成長5.1%；累計第2季合併營收為20.56億元，較上季成長27.36%，較去年同期減少1.08%，其中電子材料事業營收為新台幣20億元，較上季成長28.44%，較去年同期增加1.22%。

隨著5G時代來臨，蘋果等各大手機品牌廠今年下半年均有新款5G智慧型手機上市，5G手機需求可望自今年下半年引爆，台虹積極佈局高頻高速材料，高雄廠預計今年下半年將開始試產LCP。

台虹高雄廠現有7條塗佈機及8條壓合機，LCP機台設備已進廠裝機，預計7月底開始試車；大陸南通廠進駐的壓合機及塗佈機均已裝機完畢，目前南通廠有2條壓合機及2條塗佈機，下半年將正式量產，南通廠將以供應大陸手機廠為主，今年因市場需求未明，暫時不會再擴線，未來將視客戶需求逐步擴充，最大產能可做到高雄廠規模。

(時報資訊)