日前高市街頭被掛上綠底白字寫著「阿舅要回來了」，引發熱議。台北市長柯文哲日前也表示，高雄市長補選，到底要「阿舅回來了？還是要阿伯（柯P）回來了而已」。前國民黨立委孫大千表示，陳其邁應該回答四個問題。

高市街頭先前曾有許多寫著「阿舅要回來了」的綠底白字，政壇多猜測可能指前市長陳菊胞弟、人稱「阿舅」的陳武進，引發議論。柯文哲曾表示，這次選舉到底要「阿舅回來了？還是要阿伯（柯P）回來了而已」。對此，陳其邁則回應，市民關心的不是「阿伯要回來」或誰要回來，關心的是市長要回來，市政需要重開機。過去一年多的紛紛擾擾，需要一個新市長，能夠立刻上工、立刻解決問題、立刻拚經濟，這是市民的期待，所以重點是真正的市長要回來。

孫大千則在臉書發文指出，為什麼「阿舅要回來了」，會成為高雄市民心中的惡夢呢？他認為，陳其邁應該回答一下台灣人民心中的四個問題：

第一，「阿舅」到底是誰？是代表一個個人？還是代表了一個利益團體？

第二，「阿舅」究竟過去在高雄市做了什麼傷天害理，令人不齒的事，會如此的讓大家如此的心有餘悸呢？

第三，現在的三位市長候選人之中，有沒有人背後的支持力量就是「阿舅」呢？

第四，哪一位市長候選人回來的時候會把「阿舅」一起帶回來呢？

(中時電子報)