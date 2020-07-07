嘉義市1名30多歲劉姓女騎士，5日晚上在中興路、高鐵大道口，不慎與1輛要價3000萬元的勞斯萊斯「幻影」發生擦撞，自己多處擦傷，更大哭不知如何賠償天價維修費。1名疑似勞斯萊斯車主事後出面大器留言回應：「人沒事最重要。」，這才讓女騎士破涕而笑，還在車主臉書留言：「XX哥很大器，人客氣又善良」。

勞斯萊斯前右輪上方板金被撞凹陷，估維修費可能上百萬。（圖／翻攝「嘉義大小事」臉書社團）

劉女事發時騎的1部白色機車，不慎撞上行駛中的勞斯萊斯，造成勞斯萊斯左前輪上方板金凹陷，周圍還有多處刮痕，劉姓當下在地上滾了好幾圈，送醫時一方面擔心自己傷勢，一方面怕賠不起勞斯萊斯的高額維修費而大哭。有網友初估維修費用至少30萬元起跳。

疑似勞斯萊斯車主出面大器回應。（圖／翻攝「嘉義大小事」臉書社團）

有網友將此事PO到「嘉義大小事」臉書社團，直呼女騎士「機車撞到1棟房子」、「賣腎也賠不完」。但有人透露「嘉義誰開勞斯萊斯都知道，這個車主人很好，不會要機車騎士全賠的啦」、「嘉義開這台的只有那位，以他的氣度肯定不會太過計較。」

不久，果然1名疑似勞斯萊斯車主出面大器回應：「我的車有全險，人沒事最重要。」。這才讓劉女鬆了一口，慶幸遇到佛心車主。車商建議，即使機車也應該投保第3責任險及超額險，以免發生與名車擦撞產生的巨額理賠問題。

(中時電子報)