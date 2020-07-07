越南有1名34歲媽媽2年前為了避孕，放入了宮內節育器，沒想到依舊懷孕了。不過最令人驚訝的是，寶寶出生時，手裡竟緊握著原本無法讓他存活的節育器，當下讓醫護人員感到相當神奇。

據《每日郵報》報導，越南北部的海防市1名媽媽先前已生過2個孩子，2年前她決定到醫院做避孕措施，醫生將長得像黃色竹蜻蜓的節育器，放入媽媽的子宮；但沒想到節育器沒發揮功效，又讓她再度懷孕。

這位寶寶出生時，手裡竟緊握媽媽的「黃色節育器」，就連接生的婦產科醫師陳越方（Tran Viet Phuong）感到相當神奇，將寶寶照片拍下，分享到到網路上。陳越方表示，「寶寶出生時手裡拿著節育器，我覺得很有趣，所以拍下照片，但沒想過會受到那麼多關注。」

陳越方補充說道，媽媽的節育器可能已經脫離原本的位置，才會變得無法避孕。報導指出，這名嬰兒出生時非常健康，體重達3200克，目前寶寶和媽媽在醫院一起接受觀察。

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(中時電子報)