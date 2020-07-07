美國總統川普(Donald J. Trump)在國慶日後又精神一振，把注意力從非裔美國人暫時轉回原住民身上。川普推文點名MLB印地安人隊、NFL紅皮隊沒有骨氣，「竟只為服務政治正確就想改變隊名。」其實川普2013年還不是總統的時候就批評過此事。
川普7日推文表示：「他們是以優點來命名球隊，而不是缺點，這兩支傳奇球隊看來要為政治正確而改名。身為印地安人，伊麗莎白華倫(Elizabeth Warren)現在一定非常火大！」
華倫是先前民主黨總統初選人之一，川普質疑她利用原住民血統取得福利，還打賭她沒有原民血統。憤怒的華倫跑去驗DNA，證實她有0.1%至1.5%的原住民血統，以此「打臉」川普。問題是美國白人平均有0.18%原民血統與0.19%非裔血統，只有這麼少的血統能夠算數嗎？川普覺得不行，他到現在還在嘲笑華倫。
然而川普還是搞錯一件事，「紅皮膚」與「印地安人」怎能算是北美原住民的「長處」呢？所謂「印地安人」是15世紀末大航海家哥倫布自以為是的命名，他堅信自己到了印度才把他看到的人稱為印度人(Indian)。
川普所說的應該是亞特蘭大勇士隊(Braves)，在現今的解釋確實可以看成是借重印地安人的武勇，所以勇士球團拒絕改名。根據《華盛頓郵報》調查，90%北美原民覺得「紅皮隊」這個名稱並沒有冒犯他們，但只要這些隊名一直存在，政治口水就永無休止。
(中時電子報)
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