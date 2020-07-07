They name teams out of STRENGTH, not weakness, but now the Washington Redskins & Cleveland Indians, two fabled sports franchises, look like they are going to be changing their names in order to be politically correct. Indians, like Elizabeth Warren, must be very angry right now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020

美國總統川普(Donald J. Trump)在國慶日後又精神一振，把注意力從非裔美國人暫時轉回原住民身上。川普推文點名MLB印地安人隊、NFL紅皮隊沒有骨氣，「竟只為服務政治正確就想改變隊名。」其實川普2013年還不是總統的時候就批評過此事。

川普7日推文表示：「他們是以優點來命名球隊，而不是缺點，這兩支傳奇球隊看來要為政治正確而改名。身為印地安人，伊麗莎白華倫(Elizabeth Warren)現在一定非常火大！」

華倫是先前民主黨總統初選人之一，川普質疑她利用原住民血統取得福利，還打賭她沒有原民血統。憤怒的華倫跑去驗DNA，證實她有0.1%至1.5%的原住民血統，以此「打臉」川普。問題是美國白人平均有0.18%原民血統與0.19%非裔血統，只有這麼少的血統能夠算數嗎？川普覺得不行，他到現在還在嘲笑華倫。

然而川普還是搞錯一件事，「紅皮膚」與「印地安人」怎能算是北美原住民的「長處」呢？所謂「印地安人」是15世紀末大航海家哥倫布自以為是的命名，他堅信自己到了印度才把他看到的人稱為印度人(Indian)。

川普所說的應該是亞特蘭大勇士隊(Braves)，在現今的解釋確實可以看成是借重印地安人的武勇，所以勇士球團拒絕改名。根據《華盛頓郵報》調查，90%北美原民覺得「紅皮隊」這個名稱並沒有冒犯他們，但只要這些隊名一直存在，政治口水就永無休止。

(中時電子報)