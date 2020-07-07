根據阿根廷媒體報導，效力於西甲頂級豪門皇家馬德里隊的超級後衛坎帕佐(Facundo Campazzo)即將加盟NBA球隊，但他得先自掏腰包花520萬歐元買斷自己的合約才能赴美圓夢。

明年3月滿30歲的坎帕佐，身高僅179公分，他曾率領球隊奪得冠軍，並且獲得MVP，2019-20賽季更是力壓米洛提奇拿下聯賽MVP。

目前與皇馬還有合約的坎帕佐，如果想要加入NBA球隊就必須繳付600萬歐元違約金，而依規定NBA球隊只能幫他支付75萬歐元，也就是說坎帕佐想要獲得自由之身就得自掏腰包525萬歐元，幾乎是坎帕佐兩年的薪水，這個贖身代價相當高。

不過，坎帕佐已在去年世界盃用實力證明自己的確有資格踏上NBA舞台。阿根廷在去年世界盃以沒有NBA球員的陣容一路過關斬將殺進決賽，坎帕佐如同藝術家般的傳球功力讓人嘆為觀止，雖然最終阿根廷與金牌擦身而過，但坎帕佐已進入NBA球團的眼中，不少球隊開始詢問坎帕佐的經紀人。

坎帕佐在世界盃期間的場均13.8分、4.2籃板、7.8助攻、2抄截，場上正負值高達+16.2，是阿根廷能夠拿到銀牌的關鍵人物。

坎帕佐從2012年倫敦奧運的菜鳥生澀直至2019年世界盃，成長的速度令人驚訝不已，如今他距離NBA舞台只有一步之遙，馬刺、金塊與獨行俠都可能成為他的落腳之處。

(中時 )