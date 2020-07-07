美中關係緊張 新浪擬自美國下市！ 已收到私有化要約 09:532020/07/07 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸網路企業新浪計畫自美國私有化下市。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸網路企業新浪計畫自美國私有化下市。據路透報導，新浪表示，已收到公司執行長曹國偉控制的一家控股公司的私有化要約，價格為每股41美元現金。 中美關係日趨緊張之際，大陸公司私有化交易的意願不斷升溫，好幾家公司都在考慮是否繼續在紐約上市，還是轉到上海、深圳或香港上市。 新浪美國存託憑證(ADR)6日大漲逾10％至40.45美元。上月，大陸分類資訊公司58同城和汽車互聯網企業易車控股也同意進行私有化。 (旺報 ) #私有化 #公司 #新浪 #美國 #大陸 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 美中關係緊張 新浪擬自美國下市！ 已收到私有化要約 - 兩岸 - 旺報 反送中包圍警總 周庭當庭認罪 - 兩岸要聞 - 中國時報 香港連日出現確診 專家：恐已出現第3波疫情 - 兩岸 陸075兩棲攻擊艦 現神祕無人機 - 焦點新聞 - 旺報 《香港國安法》細則擴大警權 可要求台灣提交涉港資料 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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