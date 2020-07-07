大陸網路企業新浪計畫自美國私有化下市。據路透報導，新浪表示，已收到公司執行長曹國偉控制的一家控股公司的私有化要約，價格為每股41美元現金。

中美關係日趨緊張之際，大陸公司私有化交易的意願不斷升溫，好幾家公司都在考慮是否繼續在紐約上市，還是轉到上海、深圳或香港上市。

新浪美國存託憑證(ADR)6日大漲逾10％至40.45美元。上月，大陸分類資訊公司58同城和汽車互聯網企業易車控股也同意進行私有化。

(旺報 )