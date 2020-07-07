麥克絲威爾（Ghislaine Maxwell）落網

已故美國億萬淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的皮條女伴麥克絲威爾（Ghislaine Maxwell）2日落網，面臨多項性犯罪指控，並已移送紐約監獄。而她如果能保住性命出庭，最高可能獲處35年徒刑。

據《每日郵報》（Daily Mail）6日報導，麥克絲威爾的前友人透露，她手中握有艾普斯坦所有的祕密性錄影，並將用它們來保命自救。事實上，當官員去年7月搜索艾普斯坦的紐約市寓所時，就發現數以千計包括未成年女孩在內的照片。此外，他還有一個保險箱，裡面塞滿了寫有「裸女」的光碟。

這位前友人說，艾普斯坦不但喜歡留下自己和未成年少女的影像，還想要趁那些有錢有勢的男人利用他，享用病態的「慷慨大禮」時，也能留下自保證據。前友人直指，麥克絲威爾和她往來的男人一樣狡詐，艾普斯坦所有的東西她都有副本備份。要是當局願意交換條件，那些祕密性愛錄影或許會成為她出獄的王牌。

而長久以來，現年58歲的英國名媛麥克絲威爾一直是艾普斯坦的左右手，退出一線女友的行列後，據說不斷為他物色未成年少女，並針對他的性癖好，對甚至只有13、14歲的少女進行指導，以成為性奴。

(中時電子報)