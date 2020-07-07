聯發科(2454)繼昨日上演開盤瞬間填息秀後，今股價持續強攻，開高走高，漲幅一度逾2%，股價最高達606元，再創歷史新高。

聯發科下半年在大陸全力拚建5G下，預計會有明顯的5G換機潮，目前一線品牌大廠華為、OPPO、vivo以及小米等均為聯發科重要客戶，隨著大陸已經出現價格帶2000元人民幣的手機下，滲透率將會快速成長，有利於聯發科5G晶片拉貨潮。

聯發科在5G SoC(系統單晶片)上產品種類豐富，包括天璣1000、天璣1000+、天璣800、天璣820等，預計下半年還會持續有新品推出，讓各個價格帶的手機都有合適的晶片，加快5G智慧機普及率。

法人表示，聯發科第二季營收將季增8%，達季增2~10%的財測區間的上緣，毛利率/營業利益率可望分別季增0.1、1.1個百分點至43.2%以及10.6%，主要受惠於營收規模擴大，整體而言，預期聯發科第二季每股盈餘將季增12%至4.1元。

展望第三季，隨著5G智慧機出貨，法人預期，聯發科營收將季增19%，動能來自主流5G機種，即天璣800系列的明顯放量，產品組合轉佳可望帶動毛利率可望再季增0.3個百分點至43.5%，營業利益率則可望因更強的營運槓桿而進一步季增3.4個百分點。

(時報資訊)