三星電子在周二公布截至六月以來第二季初步財務數據，第二季營業利益可能上升23%，超乎分析師預期。

初估主要原因為因疫情導致民眾居家增多，資料中心的伺服器晶片需求增加，抵銷了智慧型手機和電視的疲軟需求。另外顯示器業務「一次性」的收益也有助於營業利益的改善。

三星電子表示，上季營業利益可能在8.1兆韓元(約合68億美元)，遠高於Refinitiv智慧預測(SmartEstimate)分析師預估的6.4兆韓元。營收可能較去年同期下跌7%，來到52兆韓元，該數字高於預測的中位數51.6兆韓元。

在新冠疫情期間，居家隔離以及居家工作的規定讓線上學習等線上活動需求增加，推升DRAM記憶體的價格。記憶體大廠美光即在上月預測了季度強勁營收。

如同在第一季所看見的，記憶體晶片價格的上漲以及出貨量的增加，主要是資料中心對伺服器晶片需求增加，讓三星半導體業務穩定了該公司整體第二季的業績表現。

據其他分析師預測，三星電子晶片業務在第二季的營業利益為5兆韓元，預計將是自2018年第四季的7.7兆韓元以來的最高紀錄。

預計三星的行動業務將下降，主要是病毒流行大大削弱了對智慧型手機的需求。

(時報資訊)