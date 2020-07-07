網路零售巨頭亞馬遜公司近來漲勢剎不住，繼上周四攀抵歷史高點2,955.56美元後，周一再漲5.77%，股價首次突破3,000美元大關，收在3,057.04美元，為標普500指數與那斯達克指數帶來的提振最大。

今年以來亞馬遜股價已上漲57%，使執行長創始人貝佐斯（Jeff Bezos）的淨身價飆升570億美元，僅今年以來增加的部分就超越特斯拉執行長馬斯克的淨身價總額。

儘管亞馬遜股價累計漲幅巨大，但部分市場人士看好亞馬遜仍有上漲空間。Laffer Tengler Investments投資長Nancy Tengler表示，亞馬遜股價雖然不便宜，但也不算非常貴，該公司將受惠於超快速的營收增長，按年大幅成長26%，可支撐這樣的股價水準。Piper Sandler資深科技研究分析師Craig Johnson則表示，雖然股價急速攀升，但亞馬遜的技術線圖並未出現任何警訊，他並看好在公布業績前，亞馬遜股價至少可上探3,500美元，與上周四的收盤價相比，代表還有逾21%的上漲空間。

(時報資訊)