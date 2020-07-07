好壞消息參半，周一國際原油期貨漲跌互見；據了解，沙烏地阿拉伯有計畫於8月，將亞洲地區的原油官方售價調升1美元，此舉也是沙國連續第三次的漲價，亦為油市提供支撐，此外石油輸出國組織OPEC與俄羅斯產油國聯盟組成的OPEC+，7月起至年底原油減產額度將降至770萬桶/日，有望於短線提供上漲動能。

國際金融服務公司Morgan Stanley指出，美國頁岩油產業將歷經3個階段，才能從當前危機中復甦：第一是讓處於關閉狀態的油井開始恢復工作，第二是穩定的生產水平，成功達到這個階段需要使平均油價達到每桶40美元，而第三則是生產增長階段，前提是原油價格需達到每桶50美元的水平。但由於美國疫情肆虐，多個州已推遲讓部分商店重新開業，若禁令持續，將有可能影響原油需求的復甦。其中美國原油跌幅0.05%，倫敦原油漲幅0.7%。

美國NYMEX-8月輕質原油期貨下跌0.02美元，報每桶40.63美元；8月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.24美元；8月RBOB汽油跌0.02美元，報每加侖1.24美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.30美元，報每桶43.10美元。(商品行情網)

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