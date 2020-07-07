晚晚洩和范冰冰合照。(圖／翻攝自微博)

大陸女星范冰冰經歷逃稅風波後，聲勢不如以往，不過雖然沒有影視作品，但她仍積極復出，拍攝雜誌畫報，並以社群分享近況，近日「網紅鼻祖」晚晚在微博發了和范冰冰合照，引發網友爭議。

有「豆瓣女神」、「網紅鼻祖」的晚晚，6日在微博曬出和范冰冰合照，只見看似只有淡妝的范冰冰，皮膚白到發光，她也大讚「冰冰超級美麗」，不過部分網友卻覺得范冰冰面色憔悴有些顯老，服裝讓她看起來沒精神，脖子又顯短，嘲諷她美貌不再。

網友曝光范冰冰妝化一半被拉去合影。(圖／翻攝自微博)

反觀穿著細肩帶洋裝的晚晚，露出直角肩和性感鎖骨，比例勻稱，直言范冰冰神顏遭輾壓，不過有粉絲跳出來爆料，「做造型做到一半，被拉去合了很久的影，隨後發上微博，修了自己，選了別人角度不好的圖，緊接著豆瓣一瞬間湧現6、7個黑帖，清一色的誇網紅美炸，女明星對比就一路人，您真是有心了，我替范冰冰謝謝你」。

此留言一出引來網友群起不滿，直指晚晚過去常發和女明星合照，都把自己P美，藉此拉踩女藝人，但論氣質她就無法比擬，並大讚范冰冰還是屌打她，「范冰冰確實好看」、「差了冰冰十萬八千里」、「怎麼看都是冰冰好看」。

而面對網友的論戰，范冰冰卻沒回應，反而去點讚晚晚微博，隨後留言兩個笑臉和愛心，晚晚也回應「愛你」，似乎沒被網友評論影響感情。

(中時電子報)