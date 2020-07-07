延續6日強勢，港股恒生指數7日開盤大漲231點，創逾4個月新高。現漲幅收斂至200點以內報26,536.76點。

大陸保險股表現強勁，中國人壽漲8.27％，中國平安漲5.69％。汽車股同樣走強，吉利汽車漲7.56％，比亞迪股份漲5.56％。而A股上市倒數計時的中芯國際漲5.24％。

(工商 )