周一（6日）美股在科技股帶動下表現亮眼，亞馬遜大漲5.77%，收在3057.04美元，股價首度飆破3,000美元。

受惠於疫情期間封城措施，亞馬遜市價於周一來到1.52兆美元，四大科技公司市值皆再度飛越一兆美元，一掃新冠肺炎疫情陰霾。蘋果（Apple）市值1.64兆美元、微軟（Microsoft）市值1.61兆美元，Alphabet則是昨天最後一個進入「一兆美元俱樂部」，市值1.02美元。

四大科技公司曾於一月底達到一兆美元的里程碑，直到新冠肺炎疫情爆發，重創美國經濟。

周一科技股強勁上漲，Netflix (+3.55%)、 特斯拉 (+13.48)、Square (+4.92)、Nvidia (+2.36%)和 Adobe (+2.18%)股價都創下歷史新高。

周一道瓊工業平均指數上漲459.67點或1.78%以26,287.03作收；標普500指數上漲49.71點或1.59%收3,179.72點；那斯達克綜合指數上漲226.02點或2.21%收10,433.65點，再創歷史新高。

(工商 )