女團不合

韓國娛樂打造數個偶像團體，3人、5人甚至10多人團體都有，但人一多難免有不平、不公甚至不合的傳言出現，最近引爆韓粉圈的AOA霸凌事件顯露偶像光鮮亮麗背後，其實有許多不為人知的心機和秘密...

今天的DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網友最關注、議論過去韓國女團中曾爆出不合的團體有哪些，許多都是時代的眼淚，讓粉絲感嘆曾經風光、一起打拚的時光不再...

10、4minute

Crazy女團4minute由成員智賢、嘉允、祉潤、泫雅、昭賢組成，出道隔年就宣布「小野馬」泫雅Solo出道，且接下來幾乎是團體打歌後接著就是泫雅Solo再曝光，打破韓團操作模式，也把不合打進成員心裡，曝光量高、成績亮眼、公司獨捧金雞母，忽略其他成員，最終爆出只續約泫雅，和其他成員say goodbye，隨後成員們的IG全都取關泫雅，聚會始終5缺1，甚至先前10周年合體也獨漏她，讓粉絲都很難過。

9、After School

唯一採入學、訓練、畢業等「類求學」制度的韓團After School每個階段都有新舊成員流動，好處是有新血的新鮮感，但成員間的默契和熟悉度會大受影響，且「畢業」就是說好聽點的退團，讓許多人為之詬病，其中身為團內大姊兼隊長的嘉熙就自曝和成員不熟，且時常因為管教被成員認定成可怕的姊姊而被孤立，而之後成員正雅結婚，找回團員一起感受幸福，也漏了另一名Solo表現優異的Uie，引起網友不滿卻也很感慨。

8、Secret

女團Secret由全烋星、宋枝恩、鄭河娜、韓善伙4名少女組成，然而不合的傳言，全因成員上節目爆料後一一被揭開，河娜爆料善伙酒醉後會對世界不滿、不停抱怨，善伙反擊原本只是因為難過被設定成白癡美的形象，卻被成員認為是不滿，加上隊長原本想救火解釋，卻再遭善伙反駁，成員間的不合浮出水面，Secret最終也走上解散之路。

7、miss A

集性感、可愛反差萌於一身的miss A也逃不過成員不合而解散的遺憾...最被討論的就屬成員中人氣最高的秀智，因演戲爆紅成為「國民初戀」，開始廣告、代言、戲約不斷，SOLO活動高於團體，間接影響其他人還有團體曝光，加上人氣懸殊差距、公司獨捧，引爆秀智和成員不合之說，像是生日慶生獨漏秀智、錄節目時秀智孤單一人的樣子等，讓網友也很難不聯想。

6、T-ara

憑藉《Bo Peep Bo Peep》、《Roly Poly》等多首輕快少女風歌曲紅遍亞洲的T-ara從最初的5人加上後期的2位新成員後，爆出了排擠、不合的新聞，對新成員花英不熟，加上節目中小動作戳眼、不擊掌、凶狠表情，以及演唱會後集體留言發文疑似diss花英腳傷無法配合表演，讓網友痛批霸凌，人氣直降。

隨著花英退團後、T-ara名氣受到抵制難再往上爬，不料幾年後一名前工作人員揭開花英假面，宣稱她威脅忙內，還說要撂人痛毆，一切傻白甜、被霸凌的可憐形象瞬間翻盤，堪稱韓團八點檔大戲。

3、DIA

作為T-ara的師妹，DIA在2015年出道時就被寄予厚望，輕快的曲風和高傳唱度的歌曲確實為她們帶來人氣，但在正準備走紅之際，成員彩娟因參加選秀節目一炮而紅，其他人感受人氣不均且節目、公司偏愛明顯，引發抱怨，之後還發生在新歌發表時成員恩真擺臭臉，甩開其他人親密的挽手，讓DIA不合傳聞不逕而走。

4、f(x)

2009年出道的f(x)是SM家族力捧青春少女團，然而擁有豐富資源卻一直沒有穩定的發展和宣傳，2014年成員雪莉因病休息、隔年退團，就爆出她和成員不合，休息室裡沒互動、退團後成員不提她名字，她也認了當初退團是覺得「我為什麼要做這些，衣服好像也不是適合我...」想做回自己卻影響團體，在當時頗受粉絲議論。

5、2NE1

掀起一股霸氣、女力風，「我最紅」的2NE1團體形象鮮明，在韓團殺出一條自己的路，但熬不過韓團魔咒的7年之癢解散，其中忙內敏智爆出和成員不合，過去朴春曾PO出她和Dara為CL慶生的照片，獨缺敏智，且2NE1發表解散道別歌曲時，先行退團的敏智透露是透過新聞才知道消息，讓過去做為2NE1一員的她很傷心。

2、臉紅的思春期

因為主唱清亮、獨特的嗓音，加上歌曲的「抓耳」度高，﻿臉紅的思春期甫出道就橫掃各大音源榜，人氣直飆，怎料原是同樣有著音樂夢的高中同班同學，最終卻走向分手，吉他手禹智潤退組合後寫新歌「你把我推一邊，一口氣搶走賽末點，明天是為了你到來嗎？」最後更來一句「我遠走很慶幸啊」，疑似是DISS主唱安智煐，兩人隨後在IG上開槓，來往嗆聲間接認了不合。

1、AOA

前AOA成員珉娥日前爆出被隊長智珉長達10年的霸凌、欺壓到想自殺，在韓國飯圈投下一顆超大震撼彈，她透露當年面臨爸爸罹癌害怕失去親人而難過時，隊長反而責罵她的情緒和態度不好，還揭出對方嘴上說要讓她走上正途，卻違反規定偷帶男人回宿舍，根本沒有以身作則，一連串的爆料捅破表面的和平，掀起韓網熱烈議論，最終隊長道歉退團，並中斷演藝活動。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年07月07日至2020年07月05日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『韓女團不合爭議』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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(中時電子報)