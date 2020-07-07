哭了！苗栗縣議會中最美最漂亮年僅25歲的議員張可欣要嫁啦！與愛情長跑7年的男友共結連理，日前(2日)在臉書跟網友分享絕美爆乳婚紗照，網友紛紛留言表示恭喜並大讚顏質：「這根本是藝人了，太美！」張可欣則表示，婚期預定11月舉辦。

張可欣在2018年代父出征參選苗栗縣議員，當年僅23歲並以第一高票當選，一舉成為苗栗縣最年輕的議員，又因外型高挑亮麗且身材火辣成為大眾矚目的焦點。

張可欣在5月20日時就在臉書PO出超閃文《520這一天，請讓我暫時卸下議員的身分，做回一個愛作夢的小女孩》。文中透露出在愛情長跑的7年過程，兩人的細膩愛情故事「我是如此需要你的體溫，在我從政路上，最需要安慰的一刻。當洶湧的壓力自四面八方襲來，我很慶幸，還能有個地方，躲在你的懷裡哭泣。」

張透露，他們的愛情故事沒有驚天動地，而是細水長流的幸福。他們的關係更沒有因為她從政而有所改變，就連求婚也是有天在車上時男友突然拿出戒指，而湊巧張也不追求浪漫的偶像劇劇情，走簡單踏實的路線。張也表示，原預計10月訂婚、11月完婚，但因疫情關係將延遲舉辦，謝謝大家的關心。

(中時電子報)