林丹在飯店密會趙雅淇。（圖／翻攝自娛老漢微博）

趙雅淇發文。（圖／翻攝自趙雅淇微博）

大陸羽球好手「超級丹」林丹日前退役，在體壇創下許多戰績的他，唯獨有個揮之不去的汙點，4年前他被爆出趁妻子謝杏芳懷孕期間在飯店偷吃爆乳辣模趙雅淇，狗仔甚至還拍到他在窗邊擁抱襲臀小三，隨著林丹退役，這段過往也被挖出，趙雅淇昨(6日)發聲回應網友，語重心長表示，希望廣大女性都擦亮雙眼，也說請已婚男控制好自己，不要再禍害未婚女性。

林丹14歲和太太謝杏芳相識，兩人交往多年，結婚後被譽為羽球界的神鵰俠侶，沒想到4年前謝杏芳生下一子後，八卦媒體便報導林丹趁妻子懷孕時偷吃小三趙雅淇，林丹火速認錯，說：「做為一個男人，我不為自己做更多的辯解，但是我的行為傷害了我的家人，在這裡我向我的家人道歉對不起。」而謝杏芳後來選擇原諒，「我們一家人風雨同舟」。

林丹日前宣布退役正式退出國家代表隊，過去花邊新聞又引發討論，針對種種罵名，昨趙雅淇發文，寫下她從來沒因小三事件得到什麼好處，也沒因此改善生活條件或多了工作，人年輕時常會遇到誘惑，也會做錯誤選擇，「一個女人來背鍋，我認了！也想忠告那些可能會在感情中選擇錯誤的女性朋友，擦亮雙眼，蒼蠅不叮無縫的蛋」。

趙雅淇呼籲：「也請那些蒼蠅控制好自己，有點責任心別禍害未婚女性」，最後表示這幾年過去，她已不是圈內人，有自己的事業和感情，很享受現在的生活，「外面的世界或許很精彩，但請已婚的留步」。

(中時電子報)