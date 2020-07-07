達方（8163）公佈2020年6月份本業合併營收為19.60億元，較上月增加0.24％，較去年同期增加13.71％。累計第二季合併營收57.27億元，較第一季增加39.27％，累計2020年上半年自結合併營收為98.38億元，較去年同期增加8.91％。

達方每股擬配發2.3元現金股利，預定7月9日除息。達方7日早盤以紅盤開出，隨後在平盤附近震盪，均價約40.25元。

(工商 )

#達方 #合併營收 #較去年同期 #增加 #第二季營收