達方第二季營收季增39.27％ 10:032020/07/07 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 達方（8163）公佈2020年6月份本業合併營收為19.60億元，較上月增加0.24％，較去年同期增加13.71％。累計第二季合併營收57.27億元，較第一季增加39.27％，累計2020年上半年自結合併營收為98.38億元，較去年同期增加8.91％。 達方每股擬配發2.3元現金股利，預定7月9日除息。達方7日早盤以紅盤開出，隨後在平盤附近震盪，均價約40.25元。 (工商 ) #達方 #合併營收 #較去年同期 #增加 #第二季營收 也許您會感興趣 財經熱門新聞 獨家》華航減班減薪 提前7月中結束 - 財經 12682別怕？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 他爆台股「恐怖天花板」！老謝1句分析…太驚人 - 財經 4千億鐵娘子1》納智捷敗部復活 將推全新電動車 - 財經 華為 全面導入聯發科晶片 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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