大陸網路公司市值王再度易位，阿里巴巴港股7日早盤大漲近4％，現報234.40港元，市值達到5.03兆港元，超越競爭對手騰訊。

阿里巴巴7日開盤漲幅一度逾6％，現漲3.99％報234.40港元。騰訊現漲1.06％報525.50港元。兩大網路企業市值均突破5兆港元，騰訊約為5.02兆港元。

阿里巴巴6日美股走勢同樣強勁，盤中達到股價歷史新高240.48美元，收盤大漲7.33％報240美元。

(工商 )

#騰訊 #港元 #阿里巴巴 #市值王 #現漲