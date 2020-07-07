蘇花改成為第一條規定有最低速限的省道，宜蘭警方從7月1日起加強執法，警方6日表示，首張低於最低速限50公里的罰單在4日開出，可處1200元以上至2400元以下罰鍰，且駕駛人被警方查出吊扣駕照還開車，還將再處6000元以上1萬2000元以下罰鍰。

蘇花改在今年1月6日全線通車後，為了紓解塞車問題，6月20日起主線路段從時速60公里提升至70公里，並且規定最低速限50公里，蘇花改與舊蘇花公路銜接路段，則為時速限介於50至60公里。

最低速限規定上路後，警方從7月1日起加強執法，首張低於最低速限的罰單，在4日下午3時17分開出，王姓男子駕駛小客車行駛在蘇花改134.5公里處、觀音隧道內，經員警以手持式雷射測速限測得，該車時速46公里，低於最低速限50公里。

警方依《道路交通管理處罰條例》第40條舉發，開出首張蘇花改龜速車罰單，且員警攔查該車後發現，王男在半年內因違規記點滿6點，被吊扣駕照，視同無照開車，可處6000元以上1萬2000元以下罰鍰，並當場禁止駕駛。

王男對警方表示，他並非是故意龜速行駛，是因為看到警察很緊張才開很慢，沒想到卻因此違規。警方表示，蘇花改違規的最大宗仍是超速，從6月20日起至7月5日止，舉發駕駛人超過80公里以上者，有482件。

警方提醒，最高速限有寬限值10公里，最低速限無寬限值，遇車流量大或事故導致塞車，不會舉發最低速限的用路人，宜蘭警方將不定時編排勤務取締龜速車，維持車流順暢。

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(中時電子報)