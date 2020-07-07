紐約洋基已逝老闆斯坦布倫納（George Steinbrenner）當年頒發「禁鬍令」，要球員們遵守，這項隊規至今仍存在著，就連今年花大錢補進的柯爾（Gerrit Cole）都必須遵守，不過曾效力洋基的「海賊王」麥卡臣（AndrewMcCutchen）卻不認同這項政策，他認為那是一個表達自我的方式。

麥卡臣曾在2018年賽季短暫效力洋基，近日在播客節目「The Sports Bubble」受訪時表示，自己非常喜歡為洋基效力，覺得身披條紋戰袍是一項榮耀，不過曾經留有辮子頭的他，同時也提到洋基的「禁鬍令」，並且認為這個隊規在未來應該要取消。

麥卡臣說：「我百分百認為這會剝奪我們作為一名球員、一個人的獨特性，我們以不同的方式表達自己。」他認為，要他剪掉頭髮是一件難事，因為那代表著他自己，「那就是我表達自己的方式。」

雖然麥卡臣職業生涯初期留有招牌辮子頭，但他在2015年選擇削髮做公益後就沒再留過長髮，因此他當時被交易至洋基後只需要將鬍子剃掉即可。

洋基已逝老闆斯坦布倫納1973年買下球隊後，看到球員們披頭散髮，甚至長到遮住背號，導致自己無法認出球員，加上他希望球隊給外界一種大企業乾淨俐落的形象，才會下達「禁鬍令」，要求球團男性隊職員的頭髮長度不得超過領口，不准蓄絡腮鬍，只能在唇上留梳理整齊的鬍子，而這項政策並未隨著斯坦布倫納的過世而消失，反而是沿用至今。

儘管已離開洋基，但麥卡臣始終認為洋基的「禁鬍令」應該要取消，他說：「所以我認為，尤其是在今年，2020年，我只是覺得這些事要…應該要被人們銘記在心，並且意識到我們能夠以不同方式去表達自己。」

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(中時電子報)